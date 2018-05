LVDC : Les aéroports de Paris // 10.05.18

LVDC : Les aéroports de Paris.

Ce jeudi 10 mai, de 20h à 21h, Les Voix du Créspuscule s’arrêtent sur des cas bien à part dans l’agglomération francilienne : les aéroports de Paris.

Lieux de mobilité, en périphérie du pôle urbain, ils sont à la fois des portes d’accès vers le monde et les stigmates d’une contraction spatio-temporelle vertigineuse. Italo Calvino parlait avec inquiétude d’un monde couvert d’une unique ville qui ne commence ni ne finit où seul change le nom de l’aéroport. Et pourtant… Pourtant, les aérogares d’Orly et de Roissy Charles de Gaulle sont aussi des espaces de travail, de rencontre, de prières, de loisirs. Elles sont depuis plusieurs décennies rentrées dans la vie des Parisiens et des Parisiennes, au même titre que les parcs d’attraction et les centres commerciaux.

Peut-on alors les réduire à des non-lieux, c’est-à-dire des espaces sans identités, sans histoires, incapables de créer du lien social ? En discutant des notions anthropologiques et géographiques de non-lieux, d’espace de flux, de lieu a-géographique, les Voix entendent bien redonner un visage à ces mégacomplexes que sont les aéroports de Paris. Comment ses drôles d’objets s’insèrent ils dans nos territoires ? Des fameux « dimanches à Orly » dans les années 1960 jusqu’au crash du Concorde à Roissy, en passant par les chansons de Brel et de Bécaud, nous redessinerons les contours de ces témoins de notre vie moderne.

Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir :

Jean-Baptiste Fretigny, maître de conférence à l’université de Cergy-Pontoise et auteur d’une thèse portant sur « Les mobilités à l’épreuve des aéroports : des espaces publics aux territorialités en réseau. Les cas de Paris Roissy-Charles-De-Gaulle, Amsterdam Schiphol, Francfort-sur-le-Main et Dubai International. »