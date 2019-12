Lucienne, la « cité du silence »

« Tout était en harmonie ». Aujourd’hui, dans Trente-sept-deux, vous entendrez la voix têtue mais tenace de Lucienne, grand-mère bretonne de 91 ans et demi. Vous l’entendrez peu parler du rôle qu’a joué dans sa vie la proximité de l’océan, vous l’entendrez au contraire, revendiquer son appartenance à la campagne et à la terre, et revenir sans cesse sur ce souvenir fondateur qu’a été elle son bref séjour en Aubrac. Derrière le portrait de cette finistérienne, s’esquisse dès lors le portrait d’un lieu – récit d’une rencontre fulgurante et fugace, avec soi-même ou son paysage intérieur.

Je lui propose de reparcourir ensemble le chemin de sa vie, afin de découvrir quels sont les sentiers oubliés ou invisibles, qui ont menés la petite bretonne qu’elle était à se retrouver enfin, des dizaines d’années plus tard, dans le silence vibrant des campagnes de l’Aubrac.

Un portrait radiophonique réalisé par Lénaïg Cariou.

Musiques :

-« Ar Verjelenn », Les sœurs Goadec

-« Mon amant de Saint Jean » Edith Piaf

-« Ys », Alan Stivell