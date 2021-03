LTUP#8 – Evolution de la relation Police et Population

La relation entre la police et la population a-t-elle toujours été aussi compliquée ? Quels en sont les maux ? Les solutions ?

Voici des questions qui nous trottent en tête depuis pas mal de temps. Or au Temps d’Un Plongeon, on a l’habitude de transformer chaque petit titillement en podcast. Voici donc une émission dédiée à l’évolution des relations entre Police et Population. Avec une question phare à laquelle on cherche à répondre : quel doit être le rôle du policier au sein de notre société ?

Pour y répondre, Christian Mouhanna, sociologue sondant depuis 30 ans l’état de ces relations et auteur de La police contre les citoyens ? paru en 2011 aux Editions Champs social, est notre invité.

En fin d’émission, Akito Martel et Arthur Dabréau se sont joints pour leur carte blanche. Au sommaire : L’influence de certains lieux chers aux artistes sur leurs oeuvres.

L’émission Le Temps d’Un Plongeon est co-animée par Antonin Hamburger et Sylvain Hamanaka. Elle est réalisée par Matthieu Fontaine.