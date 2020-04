LTUP#5 – Les SCOPs

Dans cette émission on vous parle des SCOP, ces entreprises coopératives où les salariés participent démocratiquement aux décisions des sociétés.

Pour cela, détour historique par l’affaire Lip qui a secoué toute la France des années 70 et reste aujourd’hui un symbole de l’autogestion. Aujourd’hui, le mouvement SCOP s’est peut-être éloigné de l’idéal d’autogestion mais il reste une alternative séduisante aux entreprises classiques.

Avec nous pour en parler, Rim Hidri, coopératrice et salariée de l’entreprise SCOP TI, et Maxime Quijoux, sociologue, chargé de recherche au CNRS et auteur du livre « Adieux au Patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise par ses salariés », éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine.