LTUP#4 – Les COP et la Convention Citoyenne pour le Climat

Ce soir, on parlait COP et CCC.

Les COP, c’est les Conférence of the Parties. Et ces conférences, ce sont les rendez-vous annuels et internationaux pour la lutte contre le réchauffement climatique. En décembre dernier a eu lieu la COP25 à Madrid. C’était l’occasion pour vous raconter l’histoire de ces évènements, leurs enjeux et leurs limites.

Mais au niveau national, au-delà des députés et leur décisions de mettre fin au plastique en 2040, certaines initiatives existent. Et parmi elles, la CCC. La CCC c’est la Convention Citoyenne pour le Climat, ces 150 citoyens et citoyennes tirés au sort pour répondre à une question : quelles mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030?

Avec nous ce soir, tout d’abord Paul Watkinson. Ancien chef de la délégation française des négociations, Président d’un organe subsidiaire de la COP, il est l’interlocuteur parfait pour nous en parler.

Ensuite, pour nous raconter la CCC, Agny. Elle est elle-même citoyenne tirée au sort !

Enfin, en fin d’émission, Matthieu Cattoni viendra nous parler de son festival écologiste, les pluies de juillet.

L’émission est co-animée par Sylvain Hamanaka et Antonin Hamburger. A la réalisation Matthieu Fontaine, cette fois-ci remplacé par Léonard Goria.