LTUP 7 – Faut-il abolir l’héritage?

Selon le journal Le Monde, parmi les plus riches familles anglaises aujourd’hui, la plupart faisaient déjà partie des plus riches familles au XIIème siècle (« Faut-il abolir l’héritage? » – Le Monde, Youtube). Comment expliquer ce phénomène ? En grande partie, il s’explique en un mot : l’héritage. Ce processus juridique a permis, et permet encore au patrimoine de se transmettre de générations en générations. Engendrant ainsi un accroissement de la concentration de la richesse dans les mains de certaines personnes, au détriment du reste.

Pourtant, pour apprécier la notion d’héritage, il faut tout d’abord se pencher sur celle du patrimoine. Au-delà de billets de banque et de chiffres à plusieurs zéros, il s’agit parfois de maisons ou entreprises familiales. Le patrimoine revêt une forte valeur sentimentale. On estime naturel de faire hériter ses enfants. Ce qui tend à expliquer pourquoi le public continue de considérer l’impôt sur l’héritage comme impopulaire.

Le Temps d’un Plongeon a donc voulu travailler sur la question d’une réorganisation et d’une augmentation des taux d’imposition de l’héritage. Pour cela, nous avons fait appel à deux spécialistes de la question : Nicolas Frémeaux, économiste et maître de conférence à Paris II, auteur du livre Les Nouveaux Héritiers publié en 2018 aux Editions du Seuil; André Masson, économiste, dir. de recherche au CNRS et dir. d’études à l’EHESS, auteur du livre Des liens et des transferts entre générations aux Editions de l’EHESS.

Après cet entretien, notre duo de chroniqueurs favoris, Arthur Dabréau et Akito Martel se sont joints à nous pour raconter l’une des histoires les plus fondatrices du rap US actuel : l’héritage de Jay-Z, revendiqué par Kanye West, accompli par Lil Wayne.

