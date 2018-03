LPQR : Paris-Anvers, Archéologie au cœur de deux villes // 8/3/18

Ce jeudi 8 mars à 20h, ce sont les villes que l’on met à l’honneur dans les Pierres qui roulent !

Ce mois-ci, Enora est à Paris, et Léa est à Anvers. On en profite pour sauter sur l’occasion et vous proposer une émission un peu différente de ce dont nous avons l’habitude…

Chacune de notre côté, on a enfilé nos pompes de rando, on a pris nos boussoles, on est sorties du studio, et une fois dans la rue, on a relevé la tête et tendu nos micros pour vous faire entendre ces deux villes…

Parce qu’il est aussi possible de faire l’archéologie d’une ville, c’est à dire de comprendre ce que sa forme nous apprend de son histoire, on vous propose donc ce mois-ci d’entrelacer deux balades sonores et urbaines, l’une à Paris, l’autre à Anvers, pour tenter de vous faire entendre leur histoire !