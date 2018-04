LPQR: « Ouille mon doigt! » L’archéologie de l’atelier // 3/05/2018

Le 1er mai, en France et dans beaucoup d’autres pays du monde, nous fêterons le travail et les travailleurs. C’est l’occasion ou jamais de s’intéresser à la manière dont on travaillait dans le passé.





C’est pourquoi Les Pierres Qui Roulent vous proposent dans la prochaine émission d’aller à la rencontre des artisans pour que nous puissions découvrir comment ils travaillaient il y a quelques siècles : Quels produits fabriquait-on et où ? Quels matériaux utilisait-on ? Comment était organisée la production ? Quels étaient les gestes des artisans ?

Nous pousserons la porte de leurs ateliers, nous nous assoirons sur le premier tabouret venu et on les regardera travailler !

Pour nous aider à comprendre ce que nous verrons, nous serons accompagnées d’Armance Dupont-Delaleuf, archéologue spécialiste de l’artisanat potier protohistorique en Asie Centrale, post-doctorante au sein du laboratoire ArScAn, et de Nicolas Thomas, archéologue à l’INRAP, rattaché au laboratoire du LAMOP, et spécialiste du travail des métaux non-ferreux.

Travailleuses, travailleurs ! Rendez-vous le 3 mai sur Radio Campus Paris !