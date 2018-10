LPCX : Les Petits Cailloux se jettent à l’eau ! // 18.10.2018

“… et les Pierres devinrent Petits Cailloux!…”

Après quatre années de bons (ronds) et loyaux services, les Pierres Qui Roulent cèdent la place aux Petits Cailloux, votre nouveau magazine d’Archéologie sur Radio Campus Paris !

On y parlera toujours d’archéologie, mais un peu différemment : l’équipe s’agrandit pour vous proposer plus de reportages, d’enquêtes, de micro-trottoirs, de balades sonores, de revues de presse, etc. Préparez-vous, on sera partout!

Alors, c’est parti, A vos marques… prêt… partez!

et PLOUF… les Petits Cailloux se jettent à l’eau !

Au programme de notre première émission, un plongeon dans une piscine olympique, un autre dans les eaux froides (malheureusement plus tant que cela) de l’Arctique, un autre dans le sable chaud du Proche Orient, encore un autre aux pieds de grandes statues, et un petit dernier dans une bulle !

Nous recevrons en effet Hélène Djéma, conservatrice du Patrimoine au Service Régional d’Archéologie d’Île-de-France et responsable territoriale en charge des dossiers d’archéologie sur la Seine-Saint-Denis, qui viendra nous expliquer les enjeux archéologiques de la préparation des Jeux Olympiques de 2024, puis, avant d’évoquer la mise au jour des vestiges du pavillon du Parti Communiste à l’exposition universelle de 1937, Rémi viendra nous parler des enjeux du réchauffement climatique pour la conservation des sites du Pôle Nord, Mathilde nous expliquera les risques qu’encourt le patrimoine archéologique syrien, et Fanny nous présentera l’actualité BDesque de l’archéologie !

Tu veux en savoir plus alors, ce jeudi à 20h, enfile ton plus beau maillot et allume ta radio !