LPCX : Roman noir de l’été – Otzi, le premier meurtre de l’humanité ? // 20.07.2022

https://www.radiocampusparis.org/podcasts/lespetitscailloux/LPCX_20:07:2022_Otzi .mp3

Le roman noir de l’été – Otzi, le premier meurtre de l’humanité ?

Cher.ères auditeur.trice.s

Cet été , votre équipe des Petits Cailloux vous amène arpenter les couloirs sombres et inquiétant de l’archéologie du crime.

Pour ce premier épisode, on commence avec THE affaire criminelle : Otzi, qui non content d’être la première momie du monde est aussi un des plus anciens meurtres de l’histoire de l’humanité.Suivez les traces enneigées vous guidant vers la célèbre momie des Alpes, et découvrez l’histoire tragique et sanglante d’Otzi.

Cet été on continue notre épopée criminelle et archéologique avec un épisode chaque mois. Alors à très vite pour la suite de votre polar archéologique !

Production, animation et réalisation : Mathilde Courcier

Pour aller plus loin :

Illustration : « La momie Otzi au musée archéologique de Bolzano, en Italie », Libération.fr publié le 28 mars 2017, photo Andrea Solero AFP