LPCX : Roman noir de l’été – Massacre dans les Pyrénées Orientales // 18.08.2022

Le roman noir de l’été – Massacre dans les Pyrénées Orientales.

Cher.ères auditeur.trice.s

Cet été, votre équipe des Petits Cailloux vous amène arpenter les couloirs sombres et inquiétants de l’archéologie du crime.

Pour ce second épisode, nous avons décidé de vous transporter dans les Pyrénées, au Néolithique, pour essayer de comprendre l’histoire du massacre de neuf personnes ayant eu lieu dans la grotte d’Els Trocs.

Cet été on continue notre épopée criminelle et archéologique avec un épisode chaque mois. Alors à très vite pour la suite de votre polar archéologique !

Production, animation et réalisation : Eloïse Destermes

Pour aller plus loin :

K.W., Tejedor Rodríguez, C., Nicklisch, N. et al. A massacre of early Neolithic farmers in the high Pyrenees at Els Trocs, Spain. Nature, Sci Rep 10, 2131 (2020)

https://www.nature.com/articles/s41598-020-58483-9#citeas el trocs

Illustration : « La momie Otzi au musée archéologique de Bolzano, en Italie », Libération.fr publié le 28 mars 2017, photo Andrea Solero AFP