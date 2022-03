LPCX : QUAND LES JEUX FONT SOCIÉTÉS // 03.03.2022

En attendant le printemps, on s’est demandé aux Petits Cailloux ce qui pouvait occuper les dernières fraiches soirées de cette hiver… Les jeux bien sûr ! Et sous toutes leurs formes !

Avec l’équipe, on vous a préparé un petit tour d’horizon sur l’archéologie des jeux. Du jeu de société au jeu sportif, de l’Orient à l’Amérique du Sud, en passant par la Norvège, nous nous sommes questionnés. Qu’est-ce que le jeu ? Qu’est-ce qu’un jouet ? Quelles places les jeux, quelques soient leurs forme peuvent -ils occuper dans les sociétés anciennes ? Le jeu n’est-il qu’une activité ludique destinée aux aux enfants, ou permet-il, derrière la façade de l’amusement, la formation des jeunes (et moins jeunes) esprits ? De quelles manières les jeux ont-ils été associés à des thématiques universelles, comme la guerre, la puissance, l’amour, la divination ou le destin ?

Pour tenter d’éclairer tout cela, nous avons organisé cette émission en plusieurs temps.

Mathilde et Romane (une nouvelle venue dans la Team Cailloux) sont allées à la rencontre de Thierry Depaulis, historien, spécialiste des jeux et président de l’association Le Vieux Papier, pour tenter de retracer l’historique de la recherche sur les jeux de société. Ils se sont interrogés sur la différence entre jeux et jouets et ont questionnés l’implication des jeux dans l’apprentissage durant l’Antiquité.

Eloïse s’est ensuite demandé s’il pouvait y avoir un lien entre jeux, rituels et religion, en partant (seulement virtuellement malheureusement..) en Norvège chez les Vikings des VIe au XIe siècles pour découvrir le Hnefatafl (prononcez “neffa-taffel”), puis en Amérique Centrale pour s’intéresser à la pratique du tlachtli, un jeu de balle pratiqué encore aujourd’hui sous le nom d’Ulama.

Enfin, nous inaugurons dans cet épisode un nouveau format que nous espérons voir se multiplier : le portrait d’un étudiant ou d’un professionnel de l’archéologie. Nous recevons aujourd’hui Ammar Albanna, étudiant en archéologie, que notre envoyée spéciale, Clara, est allée interviewer au milieu du désert.

Production, animation et chroniques : Mathilde Courcier, Eloïse Destermes, Romane Suchet et Clara Astier

Avec la participation de : Ammar Albanna, Ella, Charline, Lounis Ourad, et Thierry Depaulis, que nous remercions chaleureusement de nous avoir prêté leur voix et donné un peu de leur temps.

Réalisation : Mathilde Courcier, Eloïse Destermes et Romane Suchet

Pause musicale (issue de la Fraîche liste de mars) :

Mascarde, Yendry ft. Louse and the Yakusa

From Shanghai with Love, Silly Boy Blue

Pour aller plus loin :

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l’association “Le Vieux Papier”, spécialisée dans l’étude de la vie quotidienne au travers de documents écrits et iconographiques, sur leu site internet https://www.levieuxpapier-asso.org/

HALL M., “Board Games in Boat Burials: Play in the Performance of Migration and Viking Age Mortuary Practice”, European Journal of Archaeology, 2016, p.439-455.

TALADOIRE E., Les Terrains de jeu de balle : Mésoamérique et Sud-ouest des États-Unis. Mexico : Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1981.

Illustration : Georges de La Tour, Le Tricheur à l’As de Carreau, 106×146 cm, huile sur toile, Musée du Louvre, Paris, vers 1636