LPCX : Pourquoi fait-on de l’archéologie ? // 13.12.2018

Face aux diverses restrictions budgétaires, de postes, au rôle décisif de la question de la rentabilité dans les prises de décision scientifique, mais aussi aux destructions patrimoniales et à l’utilisation des analyses des archéologues à des fins politiques, etc. on en vient parfois à se demander devant la machine à café …

-“Mais en fait…

-Pourquoi ?

-Mais oui… Pourquoi fait-on de l’archéologie ??

-Pourquoi, après tout, est-ce qu’on ne ferait pas mieux de quitter tout pour aller élever des chèvres dans le Quercy ?”

Parce que les Petits Cailloux s’inquiètent des conséquences économiques de la surproduction de fromage de chèvre qu’engendreraient de telles réorientations de carrière chez les archéologues franciliens, ils vous proposent de prendre le problème à bras le corps et d’entamer une psychanalyse collective !

Si tu es archéologue et que tu veux (re)trouver un sens à ta vie, ou, plus modestement, si tu veux savoir à quoi sert une partie de tes impôts lorsqu’ils financent la recherche archéologique, branche-toi sur Radio Campus Paris jeudi prochain à 20h !

Au programme, micro-trottoir, chroniques et grand débat pour comprendre le rôle de l’archéologie dans notre société (suivis, comme toujours, de notre rubrique “actualités”!)