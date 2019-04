LPCX : Les Petits Cailloux sonnent creux // 04.04.2019

Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie.

Blaise Pascal

(El-Azrak & Wadi Sirhan in the Arabian Desert, Library of Congress)

Alors dit comme ça, c’est un peu angoissant, c’est clair… Mais si on s’y met à plusieurs, on doit pouvoir l’explorer, ce vide !

Dans une période de repli sur soi, partir et explorer les déserts, les espaces qui ne font pas (ou plus) partie de notre monde peut être une expérience salvatrice.

– Euuh oui, mais un « vide », ça ne s’explore pas, puisque par définition il n’y a rien… Si ?

– Qu’est-ce qu’on entend par « vide » ? Espace vide, vide culturel, vide perçu ou réel, vide créé par l’absence de recherches ?

Le vide, c’est tout autant la friche oubliée où personne ne va plus que le désert lointain habité par les nomades, ou les marches d’une civilisation où rien ne semble n’avoir jamais vraiment été développé.

Faire de l’archéologie, après tout, c’est aussi combler une peur du vide, celui de notre passé, que l’on cherche à reconstituer pour éviter de n’en rien connaître.

Mais aujourd’hui, c’est de l’archéologie du vide que l’on va parler, celle qui invite à se poser la question de la perception du vide dans le temps, du vide d’hier et d’aujourd’hui, de celui qu’on construit, qu’on fantasme.

Jeudi soir, cela sera retour aux déserts, à ceux qui structurent notre perception du monde et du peuplement. Pour aborder ce vaste sujet, nous accueillerons :

– Tara Beuzen-Waller, doctorante en Géographie physique et géoarchéologie à Sorbonne Université, rattachée à l’UMR 7041 ArScAn

– Et Romuald Housse, doctorant en archéologie andine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattaché à l’UMR 8096 ArchAm

Nous aurons aussi le plaisir d’écouter une chronique de Julie sur les vides urbains dans la ville de Noyon, une réflexion de Rémi sur les pratiques colonialistes qui participent à la création du vide, et enfin, Léa nous proposera un rapide petit tour de France des expositions archéologiques à découvrir pendant les vacances de Pâques !