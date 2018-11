LPCX : Descente dans la crypte du Panthéon // 24.11.2018

Pour sa 3ème édition, le Festival des idées a mis à l’honneur la jeunesse éternelle. Conférences, spectacles, jeux, débats, expositions, ateliers… 60 événements ouverts à tous publics! L’enjeu est de faire dialoguer sciences, humanités, rechercher et arts.

En marge d’une conférence-rencontre avec Cynthia Fleury et Aubrey De Grey autour de l’immortalité, tenue ce mardi 20 novembre sous les voûtes du Panthéon, l’association Portauloin a proposé aux visiteurs une promenade nocturne et immersive dans la crypte des Grands Hommes.

L’équipe des Petits Cailloux s’est fondue dans la foule pour en capturer quelques instants. Bonne écoute!

Merci à l’association Portauloin !

Un grand merci en particulier à Sylvie Do et aux médiateurs/trices et concepteurs/trices des boîtes :

-boîte Jacques-Germain Soufflot – texte : Erlon Ribeiro

-boîte Emile Zola et Léon Gambetta – texte : Lisa Meliijer et Nefeli Iliopoulou

-boîte Geneviève De Gaulle-Anthonioz – texte : Marion Bendjelloul

-boîte Pierre Curie – texte : Marine Dubreuil

-boîte Germain Tillion et Geneviève De Gaulle-Anthonioz – texte : Hortense Canivet

Un grand merci également à Edouard Bueno (CMN) et Thomas Stoll (Festival des idées)

Prise de son et Réalisation : Ugolin Crépon-Leblond

Production : Léa Hermenault, Mathilde Jean et Rémi Méreuze.

Montage : Léa Hermenault