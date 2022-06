LPCX : C’EST PAS LA MER À VOIR ! // 23.06.22

C’est le moment d’embarquer avec nous pour nouvelle émission moussaillons ! Les Petits Cailloux se transforment en Petits Galets le temps d’explorer les rivages et les fonds marins à la recherche de civilisations englouties.

Sable chaud, épaves et coquillages rythment cette émission de début d’été. De la Bretagne à la Turquie en passant par la mer Egée, vos archéologues préférées naviguent pour vous à travers les mers du globe pour mieux comprendre comment faire l’archéologie de la mer.

Et pour cela nous recevons de grand.e.s explorateur.ice.s maritimes ! Tout d’abord Aurore, diplômée d’un master en archéologie, nous parle du métier d’archéologue subaquatique et de ses recherches sous-marines. Puis Grégor Marchand, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la préhistoire, revient sur l’histoire de l’occupation des côtes atlantiques. Enfin Catherine Dupont, archéomalacologue et chargée de recherche au CNRS, nous narre l’histoire des relations entre les sociétés humaines et les coquillages.

Et pour vous mettre en appétit, on commence cette émission avec un quizz marin qui risque de faire couler toute l’équipe des Petits Cailloux !

(Mer)ci à nos auditeurs et auditrices, il est temps à présent de terminer cette saison des Petits Cailloux sur cette note saline, mais on vous retrouve cet été pour trois émissions un peu spéciales et beaucoup plus sombres…

Production, animation et chronique : Mathilde Courcier, Eloïse Destermes, Romane Suchet

Avec la participation de : Catherine Dupont, Grégor Marchand et Aurore

Réalisation : Mathilde Courcier, Eloïse Destermes, Romane Suchet

Pour aller plus loin :

Le dossier de l’INRAP sur l’archéologie de la mer et du littoral : https://www.inrap.fr/dossier-actualite/archeologie-de-la-mer-et-du-littoral

Le dossier sur l’histoire de l’archéologie sous-marine par le ministère de la culture : https://archeologie.culture.gouv.fr/archeo-sous-marine/fr

L’archéologie de la mer face au réchauffement climatique : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/carbone-14-le-magazine-de-l-archeologie/l-archeologie-littorale-face-a-la-montee-des-eaux-2038072

Une archéologie de la piraterie (car dit mer dit vaillants corsaires) : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/carbone-14-le-magazine-de-l-archeologie/a-l-abordage-archeologie-de-la-piraterie-2709744

Et on n’oublie pas de suivre l’actualité des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2022 qui aura pour thème La Mer ! : https://rdv-histoire.com/programme/edition-2021-le-travail/voici-l-affiche-des-rvh-2022

Illustration :

Henri-Edmond Cross, Les Iles d’Or, entre 1891 et 1892, huile sur toile, H. 59,5 ; L. 54,0 cm., Don Mme G.Cachin-Signac, 1947, © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) /Hervé Lewandowski