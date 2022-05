LPCX : C’est di-VIN ! // 28.04.2022

In vino veritas

Il fait beau, Il fait chaud, c’est le retour de la saison des apéro, bien qu’il ne faille pas boire trop ! (Les Petits Cailloux se lance dans la poésie..)

On vous propose de venir discuter autour d’un verre de vin frais radiophonique avec nous !

De la naissance à la vinification à la naissance de la bouteille en verre, on vous offre un petit voyage viticole et archéologique. Comment reconnait-on le vin en fouille ? Quels sont les différents types de vins connus dans l’antiquité ? Où est le berceau de la vigne ? Et comment se diffuse-t-elle à travers le monde méditerranéen ?

On vous emmène donc louvoyer en terres viticoles en compagnie de nos invités Laurent Bouby (CNRS, ISEM) et Clémence Pagnoux (MNHN), archéobotanistes, carpologues et spécialistes du vin dans le Sud de la France et en Grèce. Ils nous dresseront le portrait de l’archéologie du vin et de la culture viticole antique.

Puis il sera temps de découvrir le gout de ces vins ! Mathilde, Romane et notre cobaye volontaire Clara ont gouté pour vous deux cuvées gallo-romaines recrées par le Mas des Tourelles, en région montpellièrenne.

Romane vous propose une interlude histoire matérielle, avec l’histoire de la bouteille en verre dont on aime tant faire sauter le bouchon…

Enfin, le printemps annoncant le retour sur le terrain de fouille, Mathilde vous offre un tuto premier chantier (et non pas premier baiser). Comment trouver son chantier ? Que doit-on emporter dans sa valise ? La bière tiède est-elle une bonne solution pour s’hydrater ?

Écoutez “ C’est diVIN !” et buvez nos paroles, pour avoir toutes les réponses à vos questions

Production, animation et chronique : Mathilde Courcier, Romane Suchet

Avec la participation de : Laurent Bouby, Clémence Pagnoux, et Clara Astier

Réalisation : Mathilde Courcier et Romane Suchet

Pour aller plus loin :

Le dossier de l’INRAP sur l’archéologie du vin : https://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/home#.YmlKJC0ivOS

C’est pas sorcier dédié aux techniques de production du vin : https://www.youtube.com/watch?v=jlOj2THP4xc

Dider Nourrisson, Une histoire du vin, Perrin, 2017

Jean-Robert Pitte, La Bouteille de vin. Histoire d’une révolution, Tallandier, 2013

Benoist Simmat et Daniel Casanave, L’incroyable histoire du vin : De la préhistoire à nos jours, 10 000 ans d’aventure, Les Arènes, 2019

Illustration :

Peintre Anonyme, A la bonne bouteille. Enseigne de marchands de vin, Paris, 4e quart du 18e siècle, Musée Carnavalet, Histoire de Paris