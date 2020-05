LPCX : Archéologie du Monde arabe // 28.05.2020

Aujourd’hui, la dernière émission de l’année est consacrée à l’archéologie dans le Monde arabe. On va se remplir la tête de soleil, parler de l’intérêt et des enjeux de l’archéologie dans cette région. Comment la pratique-t-on ? Qu’est-ce qu’on y étudie ? Quelle est l’actualité des projets archéologiques ?

En ces temps de déconfinements progressifs qui ne permettent pas de partir très loin, on s’est dit aux petits cailloux qu’il fallait un peu élargir nos horizons suffisamment limités pendant deux mois… Que ça serait chouette de voyager un peu et de partir vers des contrées lointaines, où le paysage dépasse les murs de nos modestes appartements.

Pour répondre à ces questions, ce ne sont pas zéro, ni un mais bien deux intervenants que nous écouterons aujourd’hui. Notre équipe semi-déconfinée est « covid-19 prevention friendly » et a interviewé à distance deux éminents chercheurs qui travaillent dans ce Monde arabe :

– Julie a demandé à Jean-Pierre Van Staëvel, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, des nouvelles du projet franco-marocain de la « montagne d’Îgîlîz et du pays des Arghen » au Maroc. Il reviendra sur les origines du projet et de l’Empire almohade.

– Mathilde a discuté avec Jessica Giraud, rattachée à l’équipe VEPMO (Du village à l’Etat au Proche et Moyen-Orient) de l’UMR d’archéologie ArScAn et présidente de la société Archaios. Autour d’un café, elle va nous raconter son parcours d’archéologue du monde arabe, de ses études jusqu’à la création d’une entreprise dont les projets sont localisés au Proche et au Moyen-Orient. Bref, on va voyager !