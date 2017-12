En vert et contre tout : la low tech // 08.12.17

Nous avons fait du chemin depuis l’âge de pierre, depuis la faucille et le marteau. Aujourd’hui nos objets sont intelligents, ou smart pour reprendre le vocable à la mode. Smartphones, smart cities, smart grid… nos téléphones, nos villes, nos réseaux électriques et même nos abribus sont connectés, tactiles, prêts à nous servir grâce à une technologie toujours plus précise et compliquée.

Pour faire tourner la roue du progrès technologique, il faut toujours plus d’énergie et de matériaux. On construit des centrales nucléaires nouvelle génération (même si elles peinent à ouvrir). On creuse toujours plus profond dans les entrailles de la terre, pour en extraire des métaux rares qui nous permettent de devenir des humains augmentés. On importe même de l’énergie. Notre appétit est sans fond.

Mais la société numérique a un coût écologique et dame nature pourrait bien finir par ne plus supporter notre folie technophile. Même les technologies vertes présentées comme la solution aux énergies fossiles pourraient bien ne pas être la panacée. Car oui, les éoliennes ne poussent pas dans les champs et ces monstres de technologie sont parées de matériaux pas toujours faciles à recycler.

Bientôt le retour des bougies alors ? Non. Juste un retour à l’essentiel. C’est ce que proposent les adeptes de la low tech. Low tech, pour « low technology » ou, en bon français, basse technologie. Tout un mouvement composés de bidouilleurs s’est constitué autour de cette notion et prône le recours à des technologies simples, durables, accessibles et peu énergivores. La low tech nous pousse à interroger nos besoins. Car l’énergie la plus propre reste celle qu’on ne consomme pas.

Dans notre monde ultra-moderne où une panne de batterie devient la hantise de tous, la philosophie low tech a-t-elle une chance de s’imposer ? Cette vision de la technologie et de la consommation d’énergie n’est-elle qu’une douce utopie ou pourrait-elle devenir une nécessité heureuse ?

LA FACE DU MONDE

Rencontre avec l’Atelier 21, un laboratoire d’utilité publique installé au coeur du village des Grands Voisins, dans l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. On s’est glissé dans leurs locaux pour qu’ils nous expliquent leurs création de Solar Sound System, leur régénérateur de piles et leur site Paleo Energétique.

LA TABLE RONDE

Nous avons discuté low-tech avec Amandine du low-tech lab et Philippe Bihouix, ingénieur et essayiste, auteur notamment de « L’âge des Low Tech, vers une civilisation techniquement soutenable”.

LA DENRÉE RARE

La denrée rare ici c’est le droit de dire non aux technologies. Demain pourra-t-on refuser une technologie par choix politique, éthique ou même juste par défi ?

L’UTOPIE OUBLIÉE

S’il y en a un qui a fantasmé sur les technologies, c’est Jules Verne. À travers ses ouvrages, l’auteur nantais du 19e a décrit minutieusement les rouages des machines, des progrès scientifiques et des nouvelles inventions. C’est un des premiers à avoir fait l’éloge des low tech, bien malgré lui avec son roman l’Ile Mystérieuse. Jules Verne- L’ile Mystérieuse

LA BEAUTÉ DU GESTE

Les rendez – vous gaiement

