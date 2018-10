Loulou lit Mark Twain – Réponse à un moraliste statisticien

Si Mark Twain s’est fait connaître pour avoir écrit les Aventures de Tom Sawer en 1876 et les Aventures de Huckleberry Finn en 1885; on retrouve sa plume malicieuse dans une multitude d’écrits réjouissants. Loulou ouvre son livre régulièrement pour rire des tournures d’esprit de cet ancien militaire qui ne manquait pas de s’appuyer sur une rationalité bête et méchante pour construire son sens de l’humour.

Vous ne voyez jamais qu’un côté de la question, vous fermez les yeux à ce fait que la plupart des vieux bonhommes en Amérique fument et boivent du café, quoique d’après vos théories, ils devraient être mort depuis leurs jeunesses.

Réponse à un moraliste statisticien est lue par Simon Marry. Au gré de ses envies, qu’elles soient à l’université de philosophie, à l’écriture de scénario, dans sa compagnie de théâtre ou au micro, Simon déplie les fictions et s’amuse des personnages et de leurs tons. L’occasion de redonner vie à ce surprenant discours sur la liberté de fumer ! De quoi se mêlent donc ceux qui veulent priver les autres d’un plaisir qui ne leur manquera pas ?