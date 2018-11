LOULOU LIT CHODERLOS DE LACLOS

Comment améliorer ce qui n’existe pas ?

Comment répondre à une question par la vérité quand l’assemblée n’attends que la reconnaissance ?

L’hypocrisie sociale pousse à autant de domination que de bêtises. Choderlos de Laclos ne s’est pas privé de s’amuser des règles de la société. Cela lui a permis de dresser une réponse très en avance sur son époque à la question posée par l’académie en 1785 : Quel est le moyen d’améliorer l’éducation des femmes ?

« Mais si au récit de vos malheurs et de vos pertes, vous rougissez de honte et de colère, si les larmes d’indignation s’échappent de vos yeux, si vous brûlez du noble désir de ressaisir vos avantages, de rentrer dans la plénitude de votre être, ne vous laissez plus abuser par de trompeuses promesses, n’attendez point les secours des hommes auteurs de vos maux : ils n’ont ni la volonté, ni la puissance de les finir, et comment pourraient-ils vouloir former des femmes devant lesquelles ils seraient forcés de rougir ? »