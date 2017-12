L’oeil à l’écoute Les Yeux Fermés Portes ouvertes 6b 23.12.17 18h

Samedi 23 décembre 2017 à 18h sur radio campus paris :

Les Yeux Fermés, émission spéciale Portes Ouvertes du 6b

L’équipe de l’association Des Couleurs vous propose son magazine radio « Les Yeux fermés », enregistré en public, au 6b, à Saint-Denis, 6 -10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis, samedi 16 décembre 2017 de 17h à 18h à l’occasion des Portes Ouvertes du 6b.

Invités :

La compagnie Terraquée

Le producteur et dj MiM

Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 en plein cœur de Néaucité à Saint-Denis, l’association Le 6b est un lieu de création et de diffusion, de culture et d’échanges autogéré, ouvert depuis 2010 et regroupant des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Samedi 30 décembre à 18h, L’oeil à l’écoute vous fera découvrir une 2e émission spéciale autour du 6b et de ses résidents