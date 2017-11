L’oeil à l’écoute : « VRLN Radio » // 11.11.17

Samedi 11 novembre 2017 de 18h à 19h

VRLN Radio !

VRLN radio est de retour ! L’émission des jeunes de la Maison pour tous Césaria Evora de La Courneuve, dans le quartier Paul Verlaine.

Au programme : des interviews des danseurs et chorégraphes Saïdo Lehlouh de la Compagnie Black Sheep, au sujet de leur spectacle Instantanés dansés à Houdremont, la Scène Conventionnées de La Courneuve et de la danseuse Deborah Moreau, une interview du groupe de rap 4Keus Gang , un reportage à la Cité des Sciences pour l’exposition Effets spéciaux, crevez l’écran, un reportage sur un match de foot organisé par le service jeunesse et des micros-trottoirs sur les Jeux Olympiques 2024 et les aménagements dans le quartier Paul Verlaine de La Courneuve.

> à lire un article sur notre action à La Courneuve dans Regards, le journal de la ville de La Courneuve.