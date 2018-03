Samedi 24 mars 2018 en direct de 18h à 19h

Le Vin, le Lieu et la Formule

La première d’une nouvelle émission culturelle. L’idée: discuter de livres, de films et de théâtre autour d’un verre de vin.

Les œuvres au cœur du débat pour cette première : le roman Soumission de Michel Houellebecq (2015) et le film Call me by your name de Luca Guadagnino (2017).

Avec Sophie Volatier, Samuel Quaile, Florent Janssen, Romane Ponce, Louna Gauvin, Aurélie Thioulouze et Maëlane Loaëc