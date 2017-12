L’oeil à l’écoute : Portes Ouvertes du 6b n°2, 30.12.17 à 18h

Samedi 30 décembre 2017 à 18h sur radio campus paris

Deuxième émission spéciale L’oeil à l’écoute autour des Portes Ouvertes du 6b

Une émission enregistrée en public, au 6b, à Saint-Denis, 6 -10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis, samedi 16 décembre 2017 à l’occasion des Portes Ouvertes du 6b

Avec les résidents du 6b :

Betty Meissonnier, artiste et Erwan Peyre, musicien

Souffrance, rappeur du Collectif L’Uzine

Mike Ladd, rappeur, musicien, poête, producteur

Attila Cheyssial, architecte, docteur en sociologie et peintre, initiateur du projet Labyrinthos au 6b

Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 en plein cœur de Néaucité à Saint-Denis, l’association Le 6b est un lieu de création et de diffusion, de culture et d’échanges autogéré, ouvert depuis 2010 et regroupant des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.