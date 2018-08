L’oeil à l’écoute : Phonomaton samedi 01.09.18 à 18h

Samedi 1er septembre 2018 de 18h à 19h

Phonomaton

L’oeil à l’écoute vous propose un phonomaton, un montage sonore à partir d’une sélection de reportages, d’interviews ou de créations sonores enregistrées sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, avec notamment cette semaine:

– une interview de Jean-Baptiste Prévost, professeur et membre du collectif de préfiguration du nouveau Collège Gisèle Halimi d’Aubervilliers

– des poèmes enregistrés lors des ateliers radio et des ateliers FLE, français langue étrangère à la Maison pour tous Césaria Evora de La Courneuve

– une interview de Benoit Schaeffer, photojournaliste indépendant avec les élèves du Collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais (Radio-active )

– un reportage dans l’usine de fabrication de La Maison du Chocolat, avec les élèves du Collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais

– une croisière sur la scène entre Saint-Denis et Quai d’Orsay à Paris avec Petit Bain et Le 6b

Bonne écoute !