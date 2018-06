L’oeil à l’écoute : Les yeux fermés, sam. 16 juin 2018 18h

Samedi 16 juin 2018 de 18h à 19h dans L’oeil à l’écoute

Les Yeux fermés n° 21

Le magazine radio de l’association des Couleurs

en direct sur 93.9 FM et www.radiocampusparis.org

Au programme :

– La chronique » On bouge » , avec Sassa et Kamar sur la Coupe du monde de Foot 2018

– « Ton avis m’intéresse ! » : un micro-trottoir sur Quelle action menez-vous pour préserver notre environnement ?

Sir MOY’S recevra Océane HERROU, Directrice de l’Association Déchet d’Arts et le collectif Mund Gawi, sur le projet L’Oasis, Explorateur de la transition écologique et citoyenne

– L’Agenda et la rubrique « 3 minutes de bonheur » avec le MC JW, pour un freestyle sur les vérités

– Le Quart d’heure Des Couleurs: PH invite une jeune artiste autodidacte Lycinaïs JEAN, autour de sa passion la musique, ses collaborations et ses projets et l’interprétation en direct de sa chanson » Parfait Tourment «

Une émission animée et préparée par le Collectif ADC : SIR MOY’S, JW, KREM, SASSA, CAMILLE, KAMAR, PH