L’oeil à l’écoute : Les Yeux fermés n°22 Samedi 14 juillet à 18h

Samedi 14 juillet 2018 de 18h à 19h, dans L’oeil à l’écoute

Les Yeux Fermés n° 22

Le magazine radio de l’association des Couleurs

Une émission spéciale RAP !

Au programme, quatre interviews d’artistes rap et une surprise en fin d’émission !

Sir MOY’S et KAMAR recevront l’artiste rap » ZICO « , ancien du groupe La BRIGADE et également Jonathan, adhérent de l’Association des Couleurs et qui développe la pratique de la randonnée adaptée aux personnes déficientes visuelles mais aussi rappeur. Il nous fera découvrir sa sensibilité, son talent, sa culture et ses textes en français ou en italien.

PH recevra le rappeur « KULUNA BLACKS ONE », originaire et natif de Kinshasa. Arrivé très jeune en France après un parcours atypique et riche en rebondissements, il gravit aujourd’hui au fur et à mesure les échelons de la scène rap française.

A découvrir également, une interview du rappeur, JW, également membre du collectif ADC (Association des Couleurs) et Maître de cérémonie de l’émission Les Yeux Fermés.

Lors de l’interview, les auditeurs vont découvrir un peu plus son écriture, sa réflexion saine et pleine de bon sens;

c’est le diamant du collectif ADC!

Enfin, pour clôturer l’émission, JW, ZICO, KULUNA, JONATHAN interpréteront leurs textes inédits et sans complexe, avec instrus d’époque