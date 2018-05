Samedi 12 mai 2018 de 18h à 19h en direct sur Radio Campus Paris

Les Yeux Fermés n° 20

Le magazine radio de l’association des Couleurs

Emission spécial RAP ! avec :

Ndi, jeune rappeuse du 18e arrondissement de paris

XeDia, jeune rappeur du 10e arrondissement de Paris

Steve Parks, rappeur du 19e arrondissement de Paris

et bien sûr le MC de l’émission JW et toute l’équipe du Collectif ADC : SIR MOY’S, , KREM, SASSA, CAMILLE et PH