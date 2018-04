L’oeil à l’écoute : Les yeux fermés n° 19. 14.04.18

L’oeil à l’écoute présente :

Les Yeux Fermés, n° 19

Le magazine radio de l’association des Couleurs

samedi 14 avril 2018 sur www.radiocampusparis.org

– La chronique » On bouge » de Sassa et Krem nous parle du phénomène mondial du E-sport

– Le Quart d’heure Des Couleurs, PH avec ses invités: la chanteuse Tanya St-Val

http://klkom.com/fr/images/biographies/TSV%20Bio%202018.pdf

Son prochain concert aura lieu le 28 Avril 2018, au Trianon à Paris

et son invité surprise, la musicienne Lycinaïs Jean

http://klkom.com/fr/images/biographies/CP2-LycinaisJean.pdf

sa chaine Youtube : https://www.youtube.com/user/lycinaisjean

– La rubrique « Agenda »

– La rubrique « 3 minutes de bonheur »

Notre Maitre de Cérémonie : « JW « , pour son freestyle « Anniversaire 37 », en lien avec son parcours de vie

– La rubrique « Ton avis m’intéresse ! », avec un Micro Trottoir autour de la question « Si tu étais un instrument de musique ? et pourquoi ? »

Sir MOY’S avec son Invité : Julien DEFONTAINE, musicien dans les groupes Forswing et No CuT’s et professeur de batterie.

Une émission animée et préparée par le Collectif ADC: SIR MOY’S, JW, KREM,SASSA,CAMILLE, EMILY, GUI, PH