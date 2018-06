L’oeil à l’écoute : Girl Story / Stains / 30.06.18 18h

Samedi 30 juin 2018 de 18h à 19h en direct sur Radio Campus Paris, dans L’oeil à l’écoute :

Girl Story

L’émission des jeunes de la Passerelle, le Point Information Jeunesse de Stains dans le cadre du projet Instants stanois

Une heure de plaisir et de découverte avec notamment une interview avec le jeune Sadio comédien et auteur de court métrage à Stains, un reportage à la Comédie Française à Paris, un micro trottoir, un reportage au festival du Cap D’agde où Mona à fait partie de l’équipe du film « les Grands esprits » et a reçu un prix ce week end et une interview en direct avec Olivier Ayache Vidal, réalisateur du film »les Grands esprits ».