L’oeil à l’écoute : NLG FM ! de 18h à 19h – 04/11/2017

L’émission du Club des Jeunes du Champy à Noisy-le-Grand s’installe de 18h à 19h dans l’oeil à l’écoute sur Radio Campus Paris 93.9 FM.

Au programme de cette épisode de LOLE entièrement présenté et réalisé par 6 adolescents de Noisy-Le-Grand :

Nos invités :

Jules, policier et membre du collectif Citoyens et Policiers.Il travaille à construire des ponts entres la population et la police. Nous avons eu la chance de le recevoir au club des jeunes du Champy.

Michel Pinheiro, chanteur et tromboniste originaire du Benin à l’occasion notamment de la sortie de son album Michel Pinheiro’s African Salsa Orchestra.

Nous seront aussi en direct avec Pablo U-wa. un des meilleurs représentants de la musique reggae ivoirienne et également animateur jeunesse au club des jeunes du Champy.

Ajoutez à cela nos musique, nos chroniques, nos fous rires et vous obtenez un programme très chargée qui vous attend Samedi 4 Novembre de 18h à 19h dans NLG FM sur Radio Campus Paris !