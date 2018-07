L’oeil à l’écoute / D’est en ouest / samedi 28.07.18 18h

Samedi 28 juillet 2018 de 18h à 19h dans L’oeil à l’écoute :

D’est en ouest

Une émission de Giannina Mura, journaliste et membre active de l’association L’œil à l’écoute, présentant trois travaux qu’elle a réalisé il y a quelques mois.

Le premier est un entretien avec l’historienne franco-polonaise Monika Karbowska qui a participé à l’observation de l’élection présidentielle russe le 18 mars 2018, en compagnie des députés africains Oumar Mariko, député du SADI (Solidarité pour une Afrique Démocratique et Indépendante) du Mali, et Abderahmane Oumarou, du Mouvement Patriotique Nigérien. On revient sur cet événement pour un aperçu personnel des russes et de la Russie d’aujourd’hui.

Le deuxième est un reportage, réalisé en août 2017, en immersion totale dans la fête de Ganesh, le dieu à la tête d’éléphant, célébrée tous les ans à Paris dans le quartier de La Chapelle. Dépaysement assuré…

Le second reportage nous mène à Gennevilliers dans les Hauts de Seine, au Nord-Ouest de Paris pour l’inauguration de la ferme urbaine Agrocité, qui a eu lieu le 11 avril dernier. Pilotée par l’Atelier d’Architecture Autogéré, cette ferme renaît à Gennevilliers, après avoir été chassée de Colombes pour faire place à … un parking.