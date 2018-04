L’oeil à l’écoute: CGC Ados ! Collège Courbet, Romainville 21.04

Samedi 21 avril 2018 de 18h à 19h dans L’oeil à l’écoute

CGC Ados ! L’émission des 4e D et E du collège Gustave Courbet de Romainville

Avec : Monalisa, Perihan, Ioris, Louane, Cathy, Mélissa et Jamil

Au programme : des micro-trottoirs sur le cinéma, des interviews de Kostia Testut, cinéaste

Avec l’association Cinémas 93, dans le cadre des parcours La Culture et l’Art au Collège du Département de la Seine-Saint-Denis.

Au programme, cinémas et détournement artistiques avec des micro-trottoirs, des chroniques, des interviews de Kostia Testut, réalisateur et Elodie Escarmelle, danseuse, autour d’un atelier sur le suédage au collège Gustave Courbet et un reportage à la Lutherie Urbaine à Bagnolet avec notamment le collectif Pancrace