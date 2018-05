L’OEIL À L’ECOUTE : ART IN THE CITY, LA SÉRIE, 19.05.18 à 18h

Samedi 19 mai 2018 de 18h à 19h dans L’oeil à l’écoute

ART IN THE CITY, LA SÉRIE

2e épisode

Cette nouvelle émission, proposée par Laëtitia Watson, journaliste passionnée et membre de l’association l’oeil à l’écoute, met en exergue une ou plusieurs actualités artistiques par catégorie. D’épisode en épisode, vous découvrez des histoires de passion, des récits de réalisations de vie. Art et Patrimoine, l’Art Mural, l’Art Choral, l’Art Théâtral, l’Art Pictural, etc…

Episode 2. L’Art Mural.

Lumière sur l’art mural, l’art déco, à la découverte d’une artiste membre de l’Office National des Métiers d’Art de Paris. Pliages minutieux et ambiances exotiques invitent l’imaginaire au voyage. Portrait de Jamaya par Art In The City.