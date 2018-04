L’oeil à l’écoute : ART IN THE CITY, LA SÉRIE, 05.05.18 À 18H

Samedi 5 mai 2018 de 18h à 19h

ART IN THE CITY, LA SÉRIE

Cette nouvelle émission, proposée par Laëtitia Watson , journaliste passionnée et membre

de l’association l’oeil à l’écoute, met en exergue une ou plusieurs actualités artistiques par

catégorie. D’épisode en épisode, vous découvrez des histoires de passion, des récits de

réalisations de vie. Art et Patrimoine, l’Art Mural, l’Art Choral, l’Art Théâtral, l’Art Pictural,

etc…

Episode 1. Art et Patrimoine.

En Seine Saint Denis, une programmation culturelle s’invite, depuis la rentrée dernière, au

sein de l’oeuvre architecturale Notre-Dame du Raincy , reconnue dans le monde entier. Les

artistes s’engagent volontiers au profit du projet de restauration du clocher. Art in the City est

allé à la rencontre de celles et ceux qui participent à la nouvelle vie culturelle de ce lieu

monumental.

Interviews, réalisation et crédit photo : Laëtitia Watson.