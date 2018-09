L’oeil à l’écoute, 29.09.18 à 18h: Le Vin, le Lieu et la Formule

Samedi 29 septembre 2018 de 18h à 19h

Le Vin, le Lieu et la Formule

2e émission

Le Vin, le Lieu et la Formule est une association culturelle de débat autour d’œuvres variées telles que la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, l’Art. Tels les esprits errants, nous nous proposons d’agrémenter l’analyse des œuvres qui font notre culture, d’un verre de vin des cavernes et des biscuits de la route, afin que, pressés, nous trouvions le lieu et la formule, comme le disait Rimbaud dans son poème « Les Vagabonds ». L’association prévoit des rencontres informelles dans divers lieux culturels marquants, des émissions radiophoniques ainsi que toute autre manifestation culturelle.

Ce samedi, nous vous proposons de débattre autour de deux films, le drame « Shéhérazade » de Jean-Bernard Marlin et la comédie « Le Poulain » de Mathieu Sapin.