L’oeil à l’écoute : 20.01.18 Deux regards féministes à l’écoute

Samedi 20 janvier 2018 à 18h:

Deux regards féministes à l’écoute

Une émission de Giannina Mura, journaliste et membre active de l’association L’œil à l’écoute. Elle a réalisé deux entretiens avec deux grandes pionnières du féminisme français, qui se sont, entre autres, penchées sur la question de l’immigration à deux époques différentes. Une démarche qui leur a valu quelques hostilités :

La sociologue et directrice honoraire de recherche au CNRS, Andrée Michel, féministe et antimilitariste engagée, a été une pionnière de la recherche interdisciplinaire, sur la femme, la famille, la guerre et la paix. Traduits dans des nombreux pays, ses livres font référence. C’est notamment à partir de sa vie à Montreuil dans un hôtel meublé où elle partage le quotidien des immigrés de l’époque qu’elle réalise, dans les années 50, la première enquête en France sur les conditions des travailleurs algériens.

L’artiste turque Nil Yalter, installée en France depuis 1965, pionnière de l’art féministe et de l’art video, a été l’une des toutes premières artistes contemporaines en France à mettre les immigrés et leurs conditions au centre de son art dans les années 70. L’œuvre Topak Ev, son interprétation artistique d’une tente de nomades, exposée pour la première fois au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, en 1973, fut le déclencheur de ce travail. Cette oeuvre est à découvrir dans l’exposition Women House, La maison selon elles, visible à la Monnaie de Paris, jusqu’au 28 janvier 2018.