Lions Milk #130 // Philippe Noel (Canicule Tropicale)

Recorded live 15th of November, 2017 at Radio Campus Paris 93.9fm.

Part 1 w/ Philippe Noel

Tropical Mix (Tracks from Angola, Kenya, Dominican Republic, Cuba, British Guiana, Nigeria, Congo, Benin & Panama)

Part 2 w/ Sercan Sezgin

Pharoah Sanders- Thembi

Ohio Penitentiary 511 Jazz Ensemble-Psych City

T.K. Ramamoorthy- Mohana

T.K. Ramamoorthy- Kanakangi

TPAO Batman Orkestrasi- Fırat Kenarında Yüzer Kayıklar

Mehrpouya- Dokhtare Shab

Ahmed Malek- Tikjda

Zafer Dilek ve Ork- Avuclarimda Hala

Ahit ve Cahit Oben Orkestrası- Karacaoglan

Abdou El Omari- Mawa’Aid

Okay Temiz / Johnny Dyani- Sark Gezintileri | Orient Trip

Ahmed Abdul-Malik- Maghrebi

Johnny Dyani, Okay Temiz, Mongezi Feza- Witchdoctor’s Son

Yusef Lateef- Morning

Sun Ra- Introduction

Find more of Canicule Tropicale’s mixes here:

@caniculetropicale