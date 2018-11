L’inéducation sentimentale – Comment va l’amour ? 15.11.2018

On parle de quoi quand on parle d’amour ? Et l’amitié ? Le dévouement ? La tendresse ? A quel moment l’amour a pris le monopole du mot amour ?

Et qu’est-ce que ça dit de notre rapport au monde, de nos désirs et de nos émotions ? Y’a que cet amour là qu’on voit dans le miroir de l’humanité ? Comment on fait l’amitié quand il n’y a pas de mot pour le dire ? Ne pas avoir trouvé l’amour, ça veut dire qu’on n’est pas aimé ?

En lettres

All about love: New Visions, Bell Hooks, éd. Harper (2000)Ou

Ou encore en images

Les Poupées Russes de Cédric Klapisch

Mais aussi en musique

J’veux un mec d’Adrianne Pauly

Jeff Buckley -Hymne à l’amour

A la lumière des anciens

Le Banquet, Platon

Merci à Paloma Soria Brown qui a choisi et interprété les textes de Bell Hooks. Merci à Marion Pollaert, doctorante en philosophie pour ces éclaircissements sur Le Banquet de Platon. Merci à tous les auditeurs qui ont témoigné.

Une création de Léa Capuano