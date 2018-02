La Ligue : S4 Ep. 05 : Voyage au Laurel Canyon // 03.02.18

Puisque vous le savez, beaucoup — à peu près tout, OK — dans la musique vient soit, des Beatles, soit de la Californie des ’60/‘70s, pour cet épisode, je vous propose une petite balade chill dans un lieu mythique du pourtour de Los Angeles : le Laurel Canyon.

Connu pour avoir hébergé de nombreuses personnalités de la beat generation, voici une playlist destinée à nous faire voyager dans l’ambiance créative des auteur(e)s qui ont tous atterri logiquement dans ce coin. Plus confidentiel, lieu de villégiature plus tourné vers la musique que les autres artst, le Laurel Canyon, c’est le mirage dans notre vision passéiste de la Californie.

Maintenant y a George Clooney qui y vit, ceci dit.

PLAYLIST DU CANYON :

#01 : Crosby, Stills, Nash & Young — « Our House » (Pour démarrer, le classique : le titre qui parle de la vie à Laurel Canyon à l’époque. Bande de feu Buffalo Springfield)

#02 : Buffalo Springfield — « Rock’n Roll Woman (Single Version) »

#03 : The Mamas & The Papas — « Young Girls Are Coming’ (To The Canyon) » (oui oui, LE canyon !)

#04 : Mama Cass — « Dream A Little Dream Of Me » (Éditée bien plus tard sous l’appellation des Mamas & Papas)

#05 : Graham Nash — « Better Days » (Masterpiece absolue… Et c’est sur son premier album solo !)

#06 : The Stone Poneys — « Different Drum » (Avec la voix magnifique, que dis-je, à peu près ultime et jamais égalée, de Linda Rondstat)

#07 : David Crosby — « Laughing » (Rien à dire, album ultime, où tout est du même acabit. A mi-chemin entre Buffalo Springfield, d’où il vient, et des influences harmoniques des Beach Boys)

#08 : Buffalo Springfield — « Expecting To Fly » (On continue dans le chef d’œuvre qui prend aux tripes. Avec un côté symphonique fou, on comprend le niveau de composition des gars)

#09 : Buffalo Springfield — « Way Home » (ouverture du dernier album, un peu le goodbye heureux quoi)

#10 : The Beach Boys — « California Feelin’ » (Version Bootleg 1978 w/Brian Wilson vocals) » (Le meilleur titre du monde)