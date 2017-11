4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance sur Radio Campus Paris. Aujourd’hui, Ma ligne de chance s’attaque à un des plus grands blockbusters de l’histoire du cinéma, Titanic . C’est une célèbre réplique de Kate Winslet, qui verse dans l’érotisme, que nous allons analyser.

« Jack, I want you to draw me like one of your French girls » ; « Jack, je veux que tu me dessines comme une de tes femmes françaises » Cette réplique de Kate Winslet nous a donné à penser, et voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste-réalisateur James Cameron.

Kate Winslet, alias Rose DeWitt Bukater, a décidé de rejoindre Leonardo di Caprio, alias Jack Dawson, au coucher du soleil. Rompant complètement avec les conventions sociales, elle lui demande de la dessiner nue, ne portant que son bijou « Cœur de l’Océan » – d’où sa fameuse réplique.

Celle-ci est hautement érotique. L’érotisme peut être défini, en se référant au discours d’Aristophane dans le Banquet de Platon, comme le désir de réaliser l’union avec une autre moitié de soi-même. C’est un désir, et non un acte : si bien que dans l’érotisme il reste une distance. Cette distance est ce que la sexualité, par exemple, cherche à abolir. Pourquoi la phrase de Rose relève-t-elle de l’érotisme d’Aristophane ? Parce que tout en invitant à l’intimité la plus extrême, puisqu’elle se montre entièrement nue à Jack, elle préserve une distance, qui est celle établie entre le dessinateur et son modèle. Tout en suscitant le désir de l’union, Rose préserve un écart.

Et on le voit, cet écart n’existe que par l’activité artistique du dessin. Le dessin empêche la relation sexuelle de se produire à ce moment-là du film. L’art est ici utilisé comme moyen d’accroître l’érotisme. Expliquons-nous. Rose invite Jack non à la contempler nue, mais à la dessiner nue. En un sens, on pourrait penser que cela désérotise la relation, puisque cela fait de Jack un artiste et de Rose son modèle, sans possibilité d’union (amoureuse ou sexuelle) entre eux. Mais précisément, la fin de la phrase montre que Rose ne se veut pas tout à fait un modèle. Elle lui demande de la dessiner « like one of your French girls », « comme une de tes femmes françaises » : le « comme » a ici son importance, puisqu’il souligne que précisément, Rose n’est pas une de ces françaises. Elle veut en simuler le rôle, en donner provisoirement l’image.

Interpréter cet extrait en tant que moment artistique n’est pas suffisant. Il faut en définitive le voir avant tout comme une simulation, un jeu, un « comme si ». C’est cela, en vérité, qui fonde l’érotisme de la phrase de Rose. En effet, elle propose à Jack de jouer à l’artiste et au modèle. Mais comme c’est un jeu, les deux personnages ont bien conscience que ce qui se trame ici est un prélude à l’amour.

Isabelle, personnage de La possibilité d’une île de Houellebecq, n’aime les discussions théoriques qu’après avoir fait l’amour. Elle ne les aime pas pour elles-mêmes; en effet elle les aime pour ce qu’elles passent sous silence et qui est pourtant leur condition. De même pour Rose et Jack, l’amour est ce qui est inavoué et qui est pourtant la condition de leur jeu, de leur simulation de création artistique. Il n’est donc pas étonnant que ce soit dans une des scènes suivantes que les deux personnages s’adonnent à l’acte d’amour. Art, érotisme et sexualité sont toujours intimement liés. Cet extrait de Titanic a eu le bon ton de nous le rappeler.

Sur l’art comme moteur des émotions, lire À la recherche du temps perdu.

A propos de l’importance du « comme » dans les textes, la 6e partie du Discours de la méthode de Descartes.

Quant à l’érotisme comme matrice des expériences intérieures, L’érotisme de Georges Bataille.