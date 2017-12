4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Ma ligne de chance se tourne vers le premier film d’une trilogie légendaire, Le Parrain , et sa scène d’ouverture riche en répliques coup de force, notamment la suivante qui nous incite à réfléchir sur les notions d’offre et de contrat.

« I’m gonna make him an offer he can’t refuse. » « Je vais lui faire une offre qu’il ne peut pas refuser. » Cette réplique de Marlon Brando nous a donné à penser. Voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille des scénaristes Mario Puzo et Francis Ford Coppola.

Don Corleone, alias Marlon Brando, prononce cette réplique pour rassurer le chanteur Johnny Fontane. En effet, il veut le convaincre par là qu’il persuadera le producteur Woltz de lui donner une place dans son film. Mais cette réplique ne se veut pas que rassurante : elle cache une profonde dimension subversive.

Découvrez notre podcast pour comprendre pourquoi ! La subversion va résider dans la conception étrange de Don Corleone de la notion d’offre. Quand une offre est contrainte, ce n’est en effet plus une offre… Ironique, Don Corleone est aussi implicitement violent. Il réactive des passions primitives, et notamment celle de la crainte. Aussi nous ferons un détour par Thomas Hobbes. Car son contrat social permet de mieux comprendre l’offre « irrefusable » dont parle Don Corleone. Cette réplique nous mènera finalement à la question la plus ancienne et la plus essentielle de l’humanité : comment assurer sa survie ?

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin:

Sur la contrainte extérieure comme négation de notre liberté, toute la philosophie classique (17e siècle). Voir en particulier la distinction originale de Spinoza entre contrainte et nécessité.

Pour mieux comprendre l’origine de la notion de « Léviathan », lire… La Bible. Consulter aussi des récits mythiques évoquant ce monstre marin.

Voir la distinction linguistique entre les fonctions illocutoires et perlocutoires du langage. Elle permet d’appréhender au mieux la subversion qui peut apparaître implicitement dans les discours.