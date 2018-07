5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, c’est le retour estival de Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Aujourd’hui, nous abordons 2001, L’Odyssée de l’Espace, de Stanley Kubrick. Ce film célèbre a révolutionné l’histoire et l’esthétique du cinéma. En particulier, une scène pose la question du contenu des conversations. Qu’est-ce qu’une conversation vide?

« Dave, this conversation can serve no purpose anymore. » La traduction est difficile : « Dave, cette conversation n’a désormais plus aucun objet, ou plus aucun sens ». Cette réplique de Douglas Rain nous a donné à penser. Voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille des scénaristes Arthur Clarke et Stanley Kubrick.

David Bowman et Frank Poole, accompagnés de trois scientifiques mis en hibernation, se dirigent vers la planète Jupiter. A bord de leur vaisseau, Discovery One, un ordinateur de bord surpuissant contrôle toutes les défaillances potentielles. Cet ordinateur, c’est HAL 9000, dont la voix est celle de Douglas Rain. Mais HAL a montré qu’il n’était pas infaillible, si bien que David et Frank envisagent de le déconnecter pour éviter tout pépin ultérieur. Alors que David est allé hors du vaisseau chercher Frank, qui dérive dans l’espace, au moment où il revient, HAL refuse de lui donner l’accès au vaisseau. C’est l’occasion de sa célèbre réplique.

Qu’est-ce qu’une conversation qui n’a plus de « purpose », de contenu ? Une conversation vide. Mais vide de quoi ? Cette réplique revient à s’interroger sur ce qu’est le contenu d’une conversation. Et on peut analyser ce contenu en termes linguistiques. Ainsi, on peut séparer, classiquement, le signifiant et le signifié. Le signifiant d’un mot c’est le son. Par exemple, le signifiant de cheval c’est le son « cheval ». Le signifié, c’est ce à quoi le son renvoie. Ainsi, le son « cheval » renvoie à un certain type d’animal. Or pour HAL, continuer la discussion reviendrait à parler sans aucun contenu. Ce serait un enchaînement de signifiants, sans aucun signifié. Les analyses de Roland Barthes dans L’empire des signes nous aideront à comprendre ce qu’est cette conversation sans contenu : ne ressemble-t-elle pas au « signe vide » dont parle le sémiologue ? Plus encore, nous verrons que HAL est régi par une logique profondément utilitaire. Pour en savoir plus sur nos analyses, écoutez le podcast de l’émission !

Sur la notion de signifiant et signifié, les analyses de Roland Barthes en deuxième partie de Mythologies. Le mythe est un signe au deuxième degré, explique-t-il.

A propos du désintéressement (qui n’est pas un désintérêt !) face à l’art, la célèbre Critique de la faculté de juger de Kant.

Pour un bel exemple de conversations apparemment sans contenu, et qui pourtant créent un effet esthétique, le film La maman et la putain de Jean Eustache (avec les impressionnantes logorrhées d’Alexandre, joué par Jean-Pierre Léaud).