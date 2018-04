4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Ma ligne de chance consacre deux émissions à un film d’Arnaud Desplechin. Célèbre pour son personnage fétiche Paul Dédalus, le cinéaste en retrace l’adolescence puis les débuts d’adulte. Ce film, c’est Trois souvenirs de ma jeunesse, qui va nous intéresser pour une réplique sur le visage.

« Ton visage tient toute la signification du monde dans ses traits. » Cette réplique de Quentin Dolmaire nous a donné à penser. Voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille des scénaristes Arnaud Desplechin et Julie Peyr.

C’est en plein milieu d’un musée que Paul Dédalus, alias Quentin Dolmaire, dit cette phrase à Esther, alias Lou Roy-Lecollinet. Celle-ci l’a mis au défi d’expliquer en quoi le tableau d’Hubert Robert qu’ils contemplent, Terrasse d’un palais à Rome, lui fait penser à elle. Paul se lance alors dans une longue description croisée entre le tableau d’un côté, le corps et la personnalité d’Esther de l’autre. C’est l’occasion de sa réplique pour le moins éloquente.

Cette réplique ne peut pas ne pas nous faire songer à une autre célèbre description. Dans L’Iliade d’Homère, est décrit sur plus de 100 vers le bouclier d’Achille forgé par Héphaïstos. La multitude des objets qui y sont représentés en font un objet impossible à imaginer pour nous. Nous allons nous demander dans quelle mesure ce que dit Paul du visage d’Esther reprend cette idée. Le visage d’Esther est-il donc un objet impossible ? Un détour par une distinction de Gottlob Frege nous fera comprendre que cette réplique est en réalité éloignée du bouclier d’Achille. En revanche, elle constitue une objection très convaincante à une thèse actuelle. Cette thèse, soutenue par le philosophe allemand contemporain Markus Gabriel, est que le monde n’existe pas. En quoi la réplique de Paul s’y oppose-t-elle ? Venez le découvrir en écoutant nos deux podcasts !

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin :

Quant à la distinction entre sens et signification: « Sens et dénotation » de Frege dans ses Ecrits logiques et philosophiques .

Sur les tableaux d’Hubert Robert : les commentaires de Diderot qu’on peut retrouver dans Salon de 1767 .

A propos du rapport qui lie les détails à l’ensemble, les parties et le tout : la pensée de Ruskin.