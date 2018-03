4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Ma ligne de chance aborde aujourd’hui son premier film italien : Les Complexés. Ce film à sketchs est un film comique, à trois réalisateurs et non moins de scénaristes. Le troisième sketch en particulier va nous intéresser : il s’intéresse à un complexe possible, les dents longues.

« E bravissimo, ma ha troppo denti per una bocca sola. » « Il est très fort, mais il a trop de dents pour une seule bouche. » Dans le sketch « Guglielmo il dentone », « Guillaume dents longues », cette réplique de Vincenzo Talarico sur les dents trop longues d’Alberto Sordi nous a donné à penser. Voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille des scénaristes Sonego et Sordi.

Guglielmo Bertone, alias Alberto Sordi, est en train de passer le test d’élocution pour devenir présentateur d’un journal télévisé italien. Vincenzo Talarico, dans son propre rôle, prononce alors cette réplique. Car le problème de cet excellent candidat, selon Talarico, c’est qu’il a beaucoup de dents. Et elles sont très longues. Or, ce physique difficile est un critère important dans la décision à prendre du futur présentateur. C’est donc l’occasion de sa célèbre réplique.

Le nombre de dents, leur longueur, leur quantité semblent supplanter la qualité de la prestation de Guglielmo. Nous sommes ici dans un cas-limite où la quantité renverse la qualité. Or cela est paradoxal : il nous faudra pour démêler cette histoire convoquer la philosophie d’Aristote. Nous verrons alors que cette réplique de Talarico est résolument anti-aristotélicienne. Mais elle ne se réduit pas à cela. Le comique de la phrase réside également dans des questions de disproportion. En définitive, c’est le rapport entre la parole et l’image qui est interrogée par ce bon mot de Talarico. Pour en savoir plus, venez écouter notre podcast !

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin:

Sur la quantité se transformant en qualité, voir les thèses dialectiques de Hegel, Marx et Engels.

A propos de la disproportion qui crée le comique, consulter Le Rire de Bergson.

Une autre façon d’opposer la parole et l’image: le film La Femme du Gange de Marguerite Duras.