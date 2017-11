4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Ma ligne de chance se tourne aujourd’hui vers un dessin animé qui a marqué des générations d’enfants depuis 1967 : Le Livre de la Jungle. Nous allons redécouvrir ensemble la célèbre chanson de Baloo : « Il en faut peu pour être heureux » !

« Il en faut peu pour être heureux. » La chanson de Baloo, et en particulier cette phrase qui la commence, nous a donné à penser, et voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille des multiples scénaristes ayant adapté les romans de Rudyard Kipling.

On a souvent interprété la chanson de Baloo comme épicurienne. En effet, elle nous incite à restreindre nos désirs au naturel et au nécessaire. De plus, elle fait du bonheur un état de plaisir, c’est-à-dire d’absence d’angoisse. Cela se rapproche de l’idéal épicurien de l’ataraxie et de l’aponie.

Mais est-ce pertinent ? En disant que Baloo est épicurien, on oublie deux choses. Premièrement, Épicure est un matérialiste, c’est-à-dire un anti-finaliste : la nature n’agit pas pour lui en vue d’une fin. C’est pourtant ce que pense Baloo. Pour l’ours, « toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi ». Deuxièmement, Baloo a un idéal d’animal (un « ours bien léché »). Au contraire, Épicure parle pour des hommes. Cela conduit Baloo à nier la dimension de souffrance constitutive de toute existence humaine.

Venez découvrir cette analyse et bien plus encore lundi 27 novembre à 18h55 sur Radio Campus Paris !

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin:

Sur une autre interprétation de la notion d’ataraxie, consulter la philosophie stoïcienne.

A propos de la critique du finalisme, aller jeter un oeil à l’appendice du livre I de l’Ethique de Spinoza.

Quant à la distinction entre animal et homme pour la philosophie classique, lire la cinquième partie du Discours de la méthode de Descartes.