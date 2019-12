L’heureux processus / Les Profs

Erroc, aka Gilles Core, est le scénariste de la série de bande dessinée Les Profs. Nazir Menaa est quant à lui attaché de presse de Bamboo Edition, la maison d’édition des Profs. Autant dire que j’étais bien entouré pour parler dans ce deuxième épisode de la série Les Profs, un classique de la bande dessinée franco-belge d’humour tout public, encore aujourd’hui le fer de lance de Bamboo Edition, et, du haut de ses 22 tomes, fier représentant de sa prolifique collection “Jobs”.

C’est à l’hebdomadaire Le Journal de Mickey que paraît pour la première fois les Profs, sous le nom de Tohu-Bahut. Alors qu’ils peinent à trouver preneurs, le projet d’Erroc et du dessinateur Pica ne trouve le chemin de la publication en album que par la pleine confiance que leur accorde Olivier Sulpice, le très motivé responsable des éditions Bamboo fraîchement créées, qui n’avaient alors que peu des publications au compteur. Le début de l’entretien permet de revenir sur ces conditions particulières ayant permis la constitution de la série, et sur les inspirations créatives initiales d’Erroc.

On rentre dans le vif du sujet avec Erroc et le processus créatif par lequel il écrit des gags, c’est à dire la façon dont il les imagine et les mets en forme, ainsi que de la façon dont cela s’articule avec le travail de Pica. Ecrire une vanne de bande dessinée semble être un art plus délicat qu’il n’y paraît, d’autant que le public qu’il vise ne se limite certainement pas aux enfants.

C’est en évoquant son rapport avec l’éditeur qu’on bascule dans la deuxième partie de l’entretien. Très avide de connaître les arcanes de la création d’une bande dessinée, je laisse Nazir me détailler toutes les étapes menées sous la houlette de la maison d’édition, de la réunion commerciale qui lance les opérations, à la vente des albums au bout de la chaîne de production, en passant par la fabrication, la communication, la présence en salons et la diffusion des albums. On y apprend que le prix du meilleur album jeunesse acquis au festival d’Angoulême en 2001 a eu une importance non négligeable dans le développement de la série comme de la maison d’édition. Nazir me détaille également les spécificités des relations presses, et des liens ténus qu’il entretient avec les journalistes spécialisés de l’hexagone.

Se retrouver dans l’épisode

Introduction

00:02:15 présentation de Erroc, des Profs

00:08:30 présentation de Nazir Menaa, de Bamboo Edition

00:11:30 l’idée des Profs

Les Profs : écriture

00:15:15 trouver les idées, écrire les blagues

00:19:15 le travail avec Pica, le storyboard

00:25:30 le travail avec Bamboo Edition

Les Profs : édition

00:27:15 les étapes et les pôles d’édition

00:29:55 la réunion commerciale

00:34:35 la fabrication

00:37:00 le commercial, nombre de tirages

00:40:30 communication, community management

00:42:40 attaché de presse

00:44:45 l’importance des festivals, le prix d’Angoulême

00:48:25 la diffusion

00:51:15 la vente

Conclusion

00:52:45 les conseils d’Erroc et de Nazir

