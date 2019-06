Les Yeux Fermés , samedi 15 juin, spéciale Hip Hop

Pour ce mois de juin, l’association des couleurs enregistre son émission , le samedi 15 juin à 14 heures , place Jacques Demy à Paris dans le 14ème. venez nombreux. au programme, Sassa et mr K vous parle du mois parisien du handicap , qui se déroule notamment ce samedi juin place J Demy ; ensuite le rap prend le contrôle avec Zola Noir Charbon et Issey Noir Charbon ; puis Salash et JM . le tout encadré par nos deux mc JW et Dorure Sur Plan B.

enfin nous recevrons Pascal Pirsh et Isabelle Galand organisateurs du mois parisien du handicap.