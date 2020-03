les yeux fermés n°40, samedi 14 mars 2020

samedi 14 mars, le magazine « les yeux fermés » vous propose une émission riche , pleine de bonne humeur, de rencontres et de musiques. retrouvez vos rubriques préférées : « on bouge » avec Sassa , l’ « agenda » , 3 minutes de bonheur grâce à note MC JW. Sir Moyes recevra Paul DALL’ ACQUA, éducateur et ancien directeur de la PJJ aujourd’hui Directeur de l’Association Seuil. https://assoseuil.org/ . PH invite

Archipol, qui se produira 17 mai à Londres, 20 mai à la Manufacture de Chansons (Paris, 11e) www.archipol.fr . contact@archipol.fr